Зеленский заявил о тяжелых боях в Покровске и на подступах к нему 1 26.10.2025, 22:00

2,086

Владимир Зеленский

В украинский город зашли российские ДРГ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Покровске Донецкой области и на подступах к нему продолжаются тяжелые бои.

«Именно там, против Покровска, россияне сосредоточили основную свою ударную группу — и это значительное количество войск оккупанта. Конечно, это дает сложную ситуацию и в Покровске, во всех соседних районах. Жесткие бои в городе, на подступах к городу, есть ДРГ в городе. Трудно с логистикой. Но надо и дальше уничтожать оккупанта, надо и дальше наносить россиянам как можно больше потерь», — заявил Зеленский в видеообращении 26 октября.

Он также отметил, что на Покровском направлении, в Мирноградской громаде, есть хорошие новости от десантников из 82-й Буковинской бригады.

«И каждый такой результат на Покровском направлении сейчас — это чрезвычайно сложно, но чрезвычайно важно», — подчеркнул президент Украины.

Зеленский констатировал, что российская армия «не выдержала» все сроки, назначенные российским диктатором Владимиром Путиным и планы наступательной кампании оккупантов за 10 месяцев «в очередной раз были развалены».

