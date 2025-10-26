Таиланд и Камбоджа заключили мирное соглашение 2 26.10.2025, 22:12

В присутствии Трампа.

Премьеры Таиланда и Камбоджи Анутин Чарнвиракул и Хун Манет подписали декларацию о завершении приграничного конфликта между странами на саммите Ассоциации государств Южно-Восточной Азии (АСЕАН) в Малайзии. Это произошло в присутствии президента США Дональда Трампа, который содействовал мирному урегулированию, пишет The Mosow Times.

Стороны обязались прекратить военные действия и установить добрососедские отношения. По условиям соглашения, Таиланд освободит 18 военнопленных, а Камбоджа начнет отвод тяжелой артиллерии от границы. Контролировать соблюдение режима прекращения огня будут малайзийские наблюдатели.

Хун назвал подписание соглашения «историческим днем», а Чарнвиракул заявил, что оно создает «основу для прочного мира». «Мы сделали то, о чем многие говорили, что это невозможно сделать», — отметил Трамп, добавив, что он любит останавливать войны. Вооруженный конфликт между Таиландом и Камбоджей начался 24 июля из-за давнего спора, касающегося принадлежности территорий вокруг храмов Прэахвихеа и Та Моан Тхом на границе. Противостояние длилось пять дней, погибли по меньшей мере 35 человек: 22 со стороны Таиланда и 13 со стороны Камбоджи, включая 14 и восемь гражданских соответственно. В ситуацию вмешался Трамп. Малайзия взяла на себя роль посредника в урегулировании, после чего стороны договорились о прекращении огня.

Церемония стала первым мероприятием Трампа в рамках турне по Азии.

