Раскрыто содержание последних голосовых сообщений пропавшей в Мьянме белоруски 1 26.10.2025, 22:22

1,704

Затем она перестала выходить на связь.

Телеканал СТВ раскрыл содержание последних голосовых сообщений пропавшей в Мьянме белоруски Веры Кравцовой.

Она перестала выходить на связь 4 октября. МИД делал заявление о поисках гражданки Беларуси. Позже посол рассказал, что известно по делу, уточнив, что Кравцова вылетела из Бангкока в Янгон.

Позже стало известно о работе, ради которой полетела в Азию пропавшая в Мьянме белоруска Вера Кравцова: «Она сказала, что в какой-то колл-центр либо офис-менеджером».

В телеэфире озвучили последние голосовые сообщения Кравцовой, которые она отправила своей подруге, только-только устроившись в скам-центр и, вероятно, не особо осознавая характер деятельности последнего. В первой из записей девушка говорит, что она оказалась в Бангкоке:

«Должна была оттуда ехать сразу в другой город. В итоге застряла в Бангкоке на 8 дней. После этого меня повезли в другую страну, типа Мьянма. На машине я два дня добиралась до своей работы. Ну, короче, вчера первый рабочий день был. Пока что вливаюсь в работу, вливаюсь в это все, пытаюсь быть продуктивной».

Во втором озвученном в эфире сообщении Кравцова рассказывает бывшей коллеге о том, как прилетела в город Янгон:

«Я там осталась в отеле, потому что эти уже не успевали забрать меня на машине. И потом, получается, с отеля повезли в другой город. Потом мы пересекли озеро. Не озеро, это река. Я там возле реки осталась в отеле. А потом с этого отеля меня забрали с утра. И мы поехали, б****, где-то 12 часов, что-то в этом роде. Дорога – это просто п***, тебя постоянно трясет»

В эфире СТВ говорят, что это был последний контакт с белоруской. Дальше она уже не выходила на связь. На государственном телеканале также добавили:

«Каким образом сложилась судьба Веры Кравцовой, говорить пока рано. Слишком много противоречивой информации. На данный момент официально смерть нашей соотечественницы не подтверждается.

