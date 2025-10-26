Спецпосланник Кремля Дмитриев нагло врет в США 26.10.2025, 22:55

2,264

Кирилл Дмитриев

Он рассказывает «об окружении ВСУ».

Россияне оперативно отчитались перед руководством США о проведённых ранее испытаниях стратегической ракеты «Буревестник», а также рассказали о якобы окружении 10,5 тысяч украинских солдат на фронте. Об этом в своём телеграм-канале сообщил специальный посланник Кремля Кирилл Дмитриев.

Так, он заявил, что, находясь в США, «очень чётко» доносит позицию Путина о том, что «только конструктивный уважительный диалог принесёт плоды, любые попытки давления на Россию просто бессмысленны». Дмитриев пожаловался на некие «титанические попытки» сорвать диалог между Россией и США.

«Мы поясняем состояние российской экономики, которая находится в хорошем состоянии. Как мы знаем, рост российской экономики составил свыше 4% в прошлом году, в то время как экономики Англии и Европы показали рост менее 1%, что рубль укрепился на 40% по отношению к доллару в этом году и стал самой успешной валютой этого года, и также что уровень российского долга гораздо ниже, чем уровень долга во многих западных странах», – заявил Дмитриев, делая вид, что не понимает, или реально не понимая, что означают озвученные им показатели.

По его словам, он также пытается донести до руководства США позицию, которая ранее уже разозлила Дональда Трампа и привела к срыву анонсированной встречи в Будапеште: что «решение украинского кризиса» возможно только при «искоренении первопричин данного конфликта».

«Мы также уже успели донести до американских коллег информацию о встрече президента Путина с Генштабом сегодня утром, где президенту было доложено о том, что 5 тысяч военнослужащих Украины окружены в районе Купянска и 5,5 тысяч – в районе Покровска, и об успешных испытаниях ракеты абсолютно нового класса „Буревестник“ с ядерной установкой. И очень важно, что эта информация напрямую доносится до руководства и ключевых людей в администрации президента США», – заявил Дмитриев.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com