The Economist: Раскрыт план России 27.10.2025, 6:00

Кремль действует еще более хладнокровно и цинично, чем раньше.

Российский диктатор Владимир Путин не может завоевать Украину, поэтому хочет её уничтожить, нанося воздушные удары по энергосетям, центральному отоплению и газовой инфраструктуре перед зимой. Его цель состоит в том, чтобы сделать большие территории на востоке Украины непригодными для проживания, подорвать промышленность и спровоцировать массовую эмиграцию и панику, пишет The Economist.

«Кремль действует ещё более хладнокровно и цинично, чем раньше. За несколько дней до встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского ракеты и дроны отрезали водоснабжение украинской столицы. Впервые киевское метро осталось без света. Атаки на прифронтовые районы, такие как Сумы и Чернигов, оставили часть этих регионов без электроэнергии на несколько дней», — напомнили в материале.

В то же время Украина значительно улучшила свою противовоздушную оборону, как в перехвате ракет, так и в электронной войне вокруг важных объектов. В издании подчёркивают, что украинцы расширяют использование новой технологии перехватывающих дронов, что является серьёзным достижением.

