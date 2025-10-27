Поворотный момент войны Игорь Щедрин

27.10.2025, 6:30

иллюстративное фото

Произошло нечто очень важное.

Соловьёв заявил, что надо уничтожать крупные города Украины — Харьков, Одессу, Днепр — вместе со всем населением. Если оно не «сбросит нацистскую власть». Там, мол, наших уже нет, и если они терпят, то познают российскую «ярость» и будут уничтожены, как Содом и Гоморра.

Это действительно важное заявление. У Соловьёва все позиции «согласованы» в высшем смысле: он настолько глубоко просочился Путиным, что сам уже лучше начальства чувствует, что сказать и где промолчать. Так вот, его заявление — это поворотный момент войны.

Во‑первых, это акт прощания. Вся риторика, весь пафос войны, которую русские развязали, — это «возвращение своих в родную гавань». Они до последнего пытались рассказывать, что не хотят зла населению, бьют лишь по военным объектам и так далее. Конечно, это была ложь, но они последовательно её придерживались. И вот впервые Соловьёв говорит: «Раз так, то вы чужие — не доставайтесь же вы никому! Мы вас уничтожим». Всё. Границы «русского мира» закончились на Донбассе, который стал последним требованием Путина.

И хотя Лавров пытается артритными пальцами ухватиться за «другие украинские территории, которые остаются под властью нацистов», это уже не срабатывает, и его сразу позорно опровергает Дмитриев, предлагая вообще исключить Лаврова из переговорного процесса. А Соловьёв использует последний шанс: «поднимите бунт против власти, и мы вас не тронем», в противном случае — «будете уничтожены».

Я вспоминаю точно такую же риторику в феврале 2022 года. Первые заявления Путина (например, обращение 24 февраля) были несколько убаюкивающими, мол, не оказывайте сопротивления, ничего страшного не будет, мы просто скинем ваш «режим» и всё. За первые три дня вторжения фиаско «мангусты» стало настолько очевидным, что из уст их банды начали звучать другие вещи. «Украина будет уничтожена, сдавайтесь, у нас есть ядерное оружие, мы всех найдём и всех убьём, аррряяя». Они очень старались нас запугать, потому что сами сильно испугались. Они НЕ ОЖИДАЛИ такого фиаско и поняли, что сделали большой шаг к бездне.

Это была паника тогда, и это паника сейчас. Они не готовились к тому, что Трамп не сможет и не захочет заставить Украину сдаться. Такое не входило в их расчёты. И теперь они в одиночестве перед безжалостным миром, а рыжий друг в Вашингтоне, «наш человек», «великий консерватор и русофил» оказался врагом ещё хуже и опаснее, чем Байден. Путин провалился.

Так что пристегните ремни, сейчас медведь начнёт очень громко рычать и бросаться на прутья клетки, которая уже почти закрыта. Будет страшно и больно, но не бойтесь. Он так отчаянно рычит, потому что ему ещё страшнее. Нам вместе нужно выстоять. Помним: эту клетку закрывает сопротивление Украины и ежедневный подвиг передового отряда всего украинского общества — Сил обороны Украины.

Игорь Щедрин, «Фейсбук»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com