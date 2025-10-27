ВСУ захватили в плен наемника из Ирака 27.10.2025, 7:00

Он приехал в Россию по туристической визе и работал в ресторане.

Под Волчанском в Чугуевском районе Харьковской области украинские бойцы взяли в плен гражданина Ирака, который воевал на стороне врага. По его словам, россияне заставили его подписать контракт с армией, а затем отправили убивать украинцев.

Видеозапись с допросом пленного обнародовал телеграм-канал «Николаевский Ванек». Отмечается, что его взяли в плен бойцы 120 отдельной бригады территориальной обороны ВСУ.

Пленного гражданина Ирака зовут Алимари Камаль Набиль Халаф. Он родился 9 июля 1999 года в городе Киркук. Он рассказал, что приехал в Россию по туристической визе и работал в ресторане.

Однажды российские полицейские задержали его, так как у мужчины не было рабочей визы, и за это пригрозили посадить его в тюрьму на срок до 20 лет. Чтобы избежать наказания, Алимари Камаль Набиль Халафу предложили подписать контракт с Минобороны РФ, на что он и согласился.

«Я был напуган и не хотел этого делать», — подчеркнул он.

Гражданин Ирака признался, что вскоре после подписания контракта его отправили на учения. Уже спустя 3–4 дня россияне отправили его на базу, где он 19 дней учился ездить на мотоцикле.

«Все это время они (россияне — прим.) меня били, жестоко со мной обращались, как с животным», — признался пленный.

