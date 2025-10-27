Путин приказал войскам РФ захватить Покровск до середины ноября 27.10.2025, 7:30

Пока прорывы оккупантов заканчиваются неудачами.

Один из российских пленных сообщил, что глава Кремля Владимир Путин приказал оккупантам захватить Покровск Донецкой области, где идут стрелковые бои, до середины ноября, отметил украинский военнослужащий Станислав Бунятов с позывным «Осман», пишет «Зеркало недели. Украина».

По его словам, для реализации этой цели Россия не будет жалеть ни военной техники, ни живой силы.

Он также рассказал, что сегодня оккупанты снова пытались, используя технику, прорваться в Мирноград, однако украинские военные их ликвидировали.

Волонтер Сергей Стерненко отметил, что в Покровске отсутствует логистика и что туда невозможно заехать транспортным средствам. В городе сейчас армия РФ накопила около 200 пехотинцев. Sky News в сентябре писало, что оборона Украиной Покровска может подходить к концу, поскольку оккупанты вытесняют украинских защитников.

