«Лукашенко чувствует это впервые»

Фото: Getty Images

Диктатор фактически не управляет страной.

Лукашенко впервые за свою карьеру чувствует безвыходность своего положения. Все без исключения, сидящие на его совещаниях, наблюдают органические изменения его личности, пишет Telegram-канал «Беларуская выведка»:

— Кураторы КГБ по Совмину и АП докладывают об общей атмосфере упадка и общей апатии. Причина — безысходность. Лукашенко требует невозможного и наступил момент, когда зреет коллективный саботаж. Чиновники всех мастей не в состоянии адекватно реагировать на бредовые идеи.

В кулуарах власти с недоумением обсуждают «кофейное дело» на АЗС, фактический запрет на магистратуру для их детей-студентов, обоср*нных коров под присмотром Генпрокуратуры и т. п. Все силовики и чиновники сходятся во мнении, что Лукашенко находится в стадии невиданного доселе осеннего обострения. Как пояснил один из наших источников, лично ему нечего более терять. Не работают ни страх посадки, ни потеря должности. Поставленные Лукашенко задачи выполнить невозможно. Ранее причудливые капризы были хотя бы выполнимы. Сейчас они не имеют логики и похожи на параноидально-бредовые.

На этом фоне КГБ усиливает своё присутствие во всех ветвях власти, по сути, взяв контроль ситуации в стране в свои руки. Все кадровые решения и все чувствительные решения в стране принимаются только после неофициальных одобрений соответствующих кураторов.

Telegram-канал констатирует, что в настоящее время страной управляет КГБ:

— На этом фоне Тертель фактически становится «первым заместителем» и серым кардиналом. Именно ему Лукашенко поручает самые чувствительные вопросы политики, экономики и финансов.

Внутри системы зарождается коллективный «Хрущёв», который под воздействием обстоятельств и безысходности встанет на пороге кабинета Лукашенко.

