Спутниковые снимки показали последствия ударов по Белгородской дамбе 2 27.10.2025, 8:14

4,698

Фотофакт.

Первые спутниковые снимки дамбы Белгородского водохранилища в Российской Федерации после украинских ударов продемонстрировали серьезные последствия и затопление значительных территорий уже в первые сутки после повреждения шлюзов.

Снимки, которые выложил Украинский OSINT-канал Ехilenova_plus, показали масштаб затопления территорий ниже водохранилища. Можно увидеть, что значительные участки ниже по течению реки Северский Донец уже подтоплены. Вода продолжает вытекать, и постепенно зона подтопления расширяется.

Напомним, что Силы беспилотных систем ВСУ нанесли удар по плотине Белгородского водохранилища утром 26 октября. После нескольких ударов шлюзы плотины получили критические повреждения и вода начала неконтролируемо вытекать. По оценкам, водохранилище за день обмелело на 1 метр.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com