Спутниковые снимки показали последствия ударов по Белгородской дамбе

Спутниковые снимки показали последствия ударов по Белгородской дамбе2
- 27.10.2025, 8:14
- 4,698
Фотофакт.
Первые спутниковые снимки дамбы Белгородского водохранилища в Российской Федерации после украинских ударов продемонстрировали серьезные последствия и затопление значительных территорий уже в первые сутки после повреждения шлюзов.
Снимки, которые выложил Украинский OSINT-канал Ехilenova_plus, показали масштаб затопления территорий ниже водохранилища. Можно увидеть, что значительные участки ниже по течению реки Северский Донец уже подтоплены. Вода продолжает вытекать, и постепенно зона подтопления расширяется.
Напомним, что Силы беспилотных систем ВСУ нанесли удар по плотине Белгородского водохранилища утром 26 октября. После нескольких ударов шлюзы плотины получили критические повреждения и вода начала неконтролируемо вытекать. По оценкам, водохранилище за день обмелело на 1 метр.