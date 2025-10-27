Директоров обяжут снимать пробу с еды в школьной столовой

Директоров обяжут снимать пробу с еды в школьной столовой6
- 27.10.2025, 8:30
- 1,870
Странное решение.
Министр образования Беларуси Андрей Иванец сказал в эфире госТВ, что директор школы должен снимать пробу с еды в школьной столовой.
На телеканале заметили, что в ситуации, когда директор учреждения образования сам борется за качество еды, будут и вкусные блюда. А министр добавил:
«Простым языком говоря, снять пробу ты обязан с каждого приготовленного приема пищи. И это является самой главной гарантией».
Отметим, ранее качество еды в школьных столовых раскритиковал Лукашенко.