27 октября 2025, понедельник, 9:11
Директоров обяжут снимать пробу с еды в школьной столовой

  27.10.2025
Директоров обяжут снимать пробу с еды в школьной столовой

Странное решение.

Министр образования Беларуси Андрей Иванец сказал в эфире госТВ, что директор школы должен снимать пробу с еды в школьной столовой.

На телеканале заметили, что в ситуации, когда директор учреждения образования сам борется за качество еды, будут и вкусные блюда. А министр добавил:

«Простым языком говоря, снять пробу ты обязан с каждого приготовленного приема пищи. И это является самой главной гарантией».

Отметим, ранее качество еды в школьных столовых раскритиковал Лукашенко.

