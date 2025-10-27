Директоров обяжут снимать пробу с еды в школьной столовой 6 27.10.2025, 8:30

1,870

Странное решение.

Министр образования Беларуси Андрей Иванец сказал в эфире госТВ, что директор школы должен снимать пробу с еды в школьной столовой.

На телеканале заметили, что в ситуации, когда директор учреждения образования сам борется за качество еды, будут и вкусные блюда. А министр добавил:

«Простым языком говоря, снять пробу ты обязан с каждого приготовленного приема пищи. И это является самой главной гарантией».

Отметим, ранее качество еды в школьных столовых раскритиковал Лукашенко.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com