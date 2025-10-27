У России появится новая проблема Виталий Шапран

27.10.2025, 8:36

Путинский режим высасывает почти все ресурсы из нефтяной инфраструктурной отрасли России.

Фискальная поучительная история о «Транснефти». В октябре 2025 года российская «Транснефть» пожаловалась, что вынуждена пересматривать свою инвестиционную программу. Компания называет основной причиной этого повышенный в индивидуальном порядке налог на прибыль: она вместо 25% платит целых 40% налога на прибыль.

«Транснефть» полностью отказалась от новых проектов и поддерживает только существующие проекты. Интересно, а где они будут брать инвестиции, если на 2–3 их нефтепровода «упадут обломки» украинских БПЛА?

Но даже если без БПЛА, то изучение ситуации по «Транснефти» показывает, что путинский режим высасывает почти все ресурсы из нефтяной инфраструктурной отрасли на войну в Украине. Отрасль останавливает развитие, и сегодня это мало беспокоит Кремль, поскольку снижаются объемы прокачки нефти и продуктов из нее. Однако уже через пару лет проблема слабой сети «Транснефти» даст о себе знать торможением развития топливной отрасли.

В этой истории с «Транснефтью» плохим является только то, что руководство компании, публично выражая недовольство фискальной политикой властей РФ, стесняется прямо сказать, что весь этот бардак из-за войны в Украине.

Возможно, причина стеснительности менеджмента «Транснефти» в том, что 4 июля 2025 года их вице-президент Бадалов выпал из окна 10-го этажа.

Виталий Шапран, «Фейсбук»

