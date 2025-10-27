Исследование: Бег может «починить» мозг 27.10.2025, 8:41

Кому стоит заняться такой активностью.

Современные люди «подсели» на крайне сладкую пищу с высоким содержанием жиров. Уже известно, что злоупотребление вредной едой негативно сказывается на физическом и психическом здоровье людей. Однако, согласно новому исследованию, бег — эффективное «лекарство» от последствий неправильного питания, пишет «Нож».

Как именно регулярное питание фастфудом и другой вредной едой «разрушает» организм? Судя по всему, эта привычка связана с нарушением работы кишечника, она приводит к неправильной выработке гормонов. По словам ученых, постепенно неправильное питание даже ограничивает способность мозга к генерации новых нейронов.

Авторы новой работы провели эксперимент над грызунами. В течение 7,5 недель команда наблюдала за взрослыми самцами крыс. Часть из них кормили стандартным кормом, других — разнообразной едой с высоким содержанием жиров и большим количеством сахара.

Ученые уточнили, что половине животных в каждой группе был предоставлен доступ к беговому колесу. Оказалось, так исследователи смогли выявить отдельное и совокупное влияние режима питания и физической активности на мозг и поведение.

Согласно результатам исследования, добровольные пробежки оказывали антидепрессивное действие даже на крыс, питавшихся нездоровой пищей. По мнению ученых, это доказывает, что регулярная физическая активность может быть полезна людям, которые придерживаются так называемой западной диеты.

Ученые также изучили кишки животных и обнаружили, что диета с высоким содержанием жиров и углеводов сильно влияет на метаболизм кишечника. Из 175 метаболитов у крыс, ведущих малоподвижный образ жизни, 100 претерпели значительные изменения. Физические упражнения повлияли на меньшее количество метаболитов, частично восстановив их баланс.

Следует учитывать несколько ограничений исследования. Например, тот факт, что эксперимент проводили только на самцах. Более того, семинедельное наблюдение не позволяет отследить долгосрочное влияние того или иного образа жизни на животных.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com