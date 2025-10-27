Новый вызов для Лукашенко
Telegram-канал «Ник и Майк»
27.10.2025
- 2,194
Мы входим в новую реальность.
Лукашенко впервые не появился на субботнике. Вкупе с идиотскими заявлениями про кофе на заправках и шушуканий во время визита в Витебск, можно констатировать, что мы входим в новую реальность.
Она состоит из двух частей. Все сложнее с серьезным лицом выполнять такого рода поручения. Что ведет, по сути, к итальянской забастовке внутри системы.
Второе – это все размывает авторитет. Для системы, которая держится на страхе – это очень серьезный вызов.
