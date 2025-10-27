закрыть
Новый вызов для Лукашенко

  • 27.10.2025, 8:49
Новый вызов для Лукашенко

Мы входим в новую реальность.

Лукашенко впервые не появился на субботнике. Вкупе с идиотскими заявлениями про кофе на заправках и шушуканий во время визита в Витебск, можно констатировать, что мы входим в новую реальность.

Она состоит из двух частей. Все сложнее с серьезным лицом выполнять такого рода поручения. Что ведет, по сути, к итальянской забастовке внутри системы.

Второе – это все размывает авторитет. Для системы, которая держится на страхе – это очень серьезный вызов.

