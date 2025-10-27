Белорусы уже бронируют туры в Грузию на 2026 год: в чем причина
27.10.2025
Эта страна находится в четверке самых популярных направлений у наших туристов.
Началось ранее бронирование авиатуров в Грузию на 2026 год. Почему выгоднее планировать поездку загодя, рассказали в РСТО.
Грузия постоянно находится в четверке самых популярных направлений у белорусов для туризма. Как отмечают специалисты, попасть туда летом бывает сложно.
Проблемы могут возникнуть как с дефицитом билетов, так и свободных мест в отеле. А то, что остается, продается по высоким ценам.
«Туристы выбирают это направление как молодежный отдых или — как семейный, но относительно бюджетный», — рассказывают турагенты.
Осень — отличная пора для бронирования туров на следующее лето. У большинства туроператоров отличные условия оплаты.
Предоплата по туру составляет всего 10%. Остальные 90% нужно внести за месяц до начала поездки.
Если же речь идет про самостоятельное путешествие, тут открывается большой выбор свободных дат, выгодные цены на билеты и широкое предложение со стороны отелей.
Туроператоры отдельно отметили, что сейчас в Грузии большой выбор отелей категории 3 и 4 «звезды», активно развивается и люкс-сегмент.
В стране присутствуют отели таких известных цепочек, как Radisson, Hilton, Crowne Plaza, InterContinental, Marriott, Sheraton, Rixos, Wyndham.
Известные отели находятся как на побережье, так и в Тбилиси. Столица может предложить гостям роскошные номера в Sheraton Grand Tbilisi Metechi Palace, Wyndham Grand Tbilisi, Tbilisi Marriott Hotel и других.
Одним из самых громких проектов в сегменте luxury, безусловно, является Wyndham Grand Batumi Gonio. Этот luxury-комплекс из нескольких отелей является первым All Inclusive в Грузии.