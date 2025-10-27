В Петербурге злоумышленники пытались похитить футболиста «Зенита» 1 27.10.2025, 9:37

А затем выкрали зятя депутата Госдумы.

В Петербурге задержали четверых человек, которые пытались похитить футболиста «Зенита» и похитили зятя депутата Госдумы РФ.

Как сообщает Следственный комитет, первый инцидент произошёл 23 октября. Ведомство не называет имя человека, на которого было совершено нападение, но по данным издания «Фонтанка», это был спортсмен «Зенита» Андрей Мостовой.

Попытка оказалась неудачной, но вечером 25 октября та же группа уже успешно похитила другого мужчину у магазина на Крестовском острове и вымогала у него деньги. «Фонтанка» утверждает, что речь идёт о бизнесмене Сергее Селегене, зяте бывшего спикера ЗакСа Петербурга, депутата Госдумы Вячеслава Макарова.

Как утверждает СК, задержанные сообщили, что выполняли заказ — их наняли через Telegram-канал.

