27.10.2025, 9:40

У Литвы остался последний способ давления.

Литва закрыла границу с Беларусью. Об этом сообщает местный Национальный центр управления кризисами. Cегодня будет обсуждаться вопрос долгосрочного закрытия границы. Воздушное пространство Литвы регулярно нарушают неопознанные метеозонды, которые запускают из Беларуси, предположительно, контрабандисты.

Кто не в курсе здешней проблемы с шарами-зондами, они тут летают давно, уже несколько лет. Таким способом переправляют контрабандные сигареты из Беларуси, один шар – одна коробка на полсотни блоков. Бывает и побольше.

Есть у меня подозрение, что это уже не просто контрабанда. Или уже и не контрабанда вовсе.

Во-первых, странно отправлять контрабанду через аэропорт, раньше она летала, не затрагивая воздушную гавань. А во-вторых, шаров, судя по сообщениям, стало в разы больше. Думаю, что в России просто сообразили, что эта чисто коммерческая поначалу штука отлично работает и как гибридное оружие. Не удивлюсь, если они этих белорусских контрабандистов тупо наняли. За одну эту неделю ущерб должен быть ощутимый, несравнимый с затратами на несколько десятков шаров.

Это вполне ожидаемая мера. Таким образом власти Литвы пытаются давить на Лукашенко, чтобы он ловил контрабандистов или, если угодно, шароводов. Это, пожалуй, единственный способ давления, поскольку Минск в этом случае теряет как транзитная страна.

Александр Плющев, Telegram

