Евгений Афнагель: У Лукашенко очень серьезные проблемы и с деньгами, и со здоровьем 1 27.10.2025, 10:12

6,438

Евгений Афнагель

Фото: Белсат

Старика загнали в угол.

Телеграм-канал «Баста!» попросил бывшего политзаключённого, координатора компании «Европейская Беларусь» Евгения Афнагеля порассуждать над вопросом, когда Беларусь станет свободной:

— Сейчас время больших перемен, время больших возможностей. Что-то похожее было 35 лет назад. Вспомните, как рухнул Советский Союз.

Даже в конце 80-х никто бы не поверил в его скорый конец. Ситуация тогда изменилась за год. Неразрешимые внутренние противоречия, конфликты, война в Афганистане, давление со стороны Запада, санкции — и «совок» исчез.

Сейчас во всем регионе Восточной Европы проходят тектонические перемены. Украина успешно сопротивляется агрессии. Ей удалось нащупать несколько болевых точек в России и сейчас она наносит удары по ним.

У Лукашенко очень серьезные проблемы и с деньгами, и со здоровьем. На днях он обвинил своих чиновников в потере контроля, ранее признал, что даже нищенскую зарплату скоро нечем будет платить. При этом Европа вводит новые санкции и адекватно реагирует на провокации со стороны Минска. Это главная причина заявлений о больших сделках, поисках консенсуса и прочего бреда.

Еще полгода назад казалось, что освобождение белорусских политзаключенных невозможно. Сегодня уже многие на свободе, а в ближайшее время, я уверен, из тюрьмы выйдут сотни наших товарищей. Это происходит потому, что у режима не осталось другого выхода. Старика загнали в угол, и он не может рассчитывать на серьезную поддержку из Москвы, ведь у второго старика проблемы еще больше, ведь он знает, что затяжную войну ему не выиграть. Россия не в состоянии противостоять Западу. Посмотрите на цифры. В прошлом году ВВП России составил чуть более двух триллионов долларов. А ВВП Европейского Союза — почти 20 триллионов. Разница практически в 10 раз.

Это противостояние слона и моськи с очевидным финалом, печальным как для Путина, так и для его минского нахлебника. Поэтому для запуска необратимых процессов может быть достаточным небольшого события, которое послужат триггером. Это может быть поражение России на украинском фронте, конфликт внутри системы власти, невыплата зарплат или пенсии, рост цен, все что угодно.

Нам нужно быть готовыми к переменам, к тому, чтобы брать власть в стране в свои руки.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com