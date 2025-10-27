В Сети появилось фото лучшего подъезда Минска

В Сети появилось фото лучшего подъезда Минска7
- 27.10.2025, 10:43
- 4,990
Жильцы делали в нем ремонт сами.
Минский ЖКХ провел смотр-конкурс и определил, что лучший подъезд в городе - номер 11, что в доме номер 70 на улице Одоевского, пишет агентство «Минск-Новости».
Это дом 2010 года постройки, в нем современная планировка с просторным холлом на первом этаже и с двумя выходами из подъезда.
Жильцы сделали подъезд красивым и уютным. На первом этаже стены обложили керамогранитом, а портал проема - мелкоразмерной плиткой. Так же комбинировали облицовку стен на межэтажных площадках. Подоконники заменили на деревянные из цельного полотна. К потолку закрепили новые трековые светильники.