В Сети появилось фото лучшего подъезда Минска

Жильцы делали в нем ремонт сами.

Минский ЖКХ провел смотр-конкурс и определил, что лучший подъезд в городе - номер 11, что в доме номер 70 на улице Одоевского, пишет агентство «Минск-Новости».

Это дом 2010 года постройки, в нем современная планировка с просторным холлом на первом этаже и с двумя выходами из подъезда.

Жильцы сделали подъезд красивым и уютным. На первом этаже стены обложили керамогранитом, а портал проема - мелкоразмерной плиткой. Так же комбинировали облицовку стен на межэтажных площадках. Подоконники заменили на деревянные из цельного полотна. К потолку закрепили новые трековые светильники.

