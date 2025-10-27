закрыть
27 октября 2025, понедельник, 12:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Сети появилось фото лучшего подъезда Минска

7
  • 27.10.2025, 10:43
  • 4,990
В Сети появилось фото лучшего подъезда Минска

Жильцы делали в нем ремонт сами.

Минский ЖКХ провел смотр-конкурс и определил, что лучший подъезд в городе - номер 11, что в доме номер 70 на улице Одоевского, пишет агентство «Минск-Новости».

Это дом 2010 года постройки, в нем современная планировка с просторным холлом на первом этаже и с двумя выходами из подъезда.

Жильцы сделали подъезд красивым и уютным. На первом этаже стены обложили керамогранитом, а портал проема - мелкоразмерной плиткой. Так же комбинировали облицовку стен на межэтажных площадках. Подоконники заменили на деревянные из цельного полотна. К потолку закрепили новые трековые светильники.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Не успевают протрезветь
Не успевают протрезветь Ирина Халип
Путин труслив по своей натуре
Путин труслив по своей натуре Андрей Санников
Почему Трамп отменил встречу с Путиным
Почему Трамп отменил встречу с Путиным Леонид Невзлин
Трамп и Рубио отказались от дальнейших контактов с Москвой?
Трамп и Рубио отказались от дальнейших контактов с Москвой? Иван Яковина