Кубраков боится выйти на Лукашенко?

Почему белорусские сыщики не берутся за громкие дела.

Белорусские сыщики доказали, что современные методы позволяют раскрыть преступления 30-летней давности. Почему же они не берутся за громкие уголовные дела, гремевшие на весь мир?

Несколько недель в Беларуси и за ее пределами обсуждают поимку «могилевского лифтера» – маньяка Юрия Демьянова, который в период с 1996 по 1999 год убил восемь девушек, пишет «Салiдарнасць».

Силовики подробно рассказывают, как смогли раскрыть серию жестоких преступлений.

Сообщается, что в прошлом году по решению министра внутренних дел в каждой области были созданы рабочие группы из числа опытных сыщиков и участковых, в чьем поле зрения оказались более 40 тысяч подходящих по возрасту и приметам мужчин.

Поймать маньяка помогли молекулярно-генетические и ольфакторные (связанные с запахами) исследования, ставшие доступными в последнее время. «Могилевского лифтера» нашли по ДНК: провели повторные анализы и вынудили его признаться.

Начальник отдела генетических экспертиз центрального аппарата ГКСЭ Татьяна Дубинич-Федорова заявила, что современные возможности судебной генетики позволяют свершаться правосудию даже спустя 30 лет.

Тогда напомним о других громких преступлениях того периода.

7 мая 1999-го в Минске исчез экс-глава МВД, оппозиционный политик Юрий Захаренко.

16 сентября 1999-го пропали экс-глава Центризбиркома, оппозиционный политик Виктор Гончар и его друг – бизнесмен Анатолий Красовский.

7 июля 2000 года исчез оператор Общероссийского телевидения Дмитрий Завадский.

В этих преступлениях были обвинены приближенные к Лукашенко силовики. Исполнителями похищений и убийств называют участников созданного по приказу Виктора Шеймана «эскадрона смерти» во главе с Дмитрием Павличенко.

Дела об исчезновения оппонентов Лукашенко долгое время гремели не только в Беларуси, но в мире: представители режима попали под санкции.

Однако сам правитель уверял, что он как никто другой заинтересован в раскрытии преступлений, чтобы отмести от себя и своих соратников обвинения.

Например, в 2017-м Лукашенко заявил: «Я бы был самым счастливым человеком, если бы взяли меня за руку, хоть пятая колонна, кто угодно, и показали, где они».

Удивительное дело: сегодня белорусские сыщики доказывают, что способны найти иголку в стоге сена, однако самые громкие уголовные дела прошлого не трогают.

Почему министр МВД Иван Кубраков не хочет дать команду найти преступников? С учетом всех свидетельств, показаний и современных технологий это сделать в разы проще, чем найти анонимного маньяка.

Ответ на этот вопрос слишком очевиден. Кроме прочего, поимка «могилевского лифтера» – еще одно яркое доказательство политического характера убийств оппонентов Лукашенко в 1999-2000 годах.

Сколько бы красивых и пафосных слов ни говорили силовики о торжестве закона и справедливости, реальность сурова: самых влиятельных преступников в Беларуси никто не трогает.

