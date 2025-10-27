ISW рассказал, как Путин и Герасимов демонстративно врали 1 27.10.2025, 11:26

Их слова опровергают даже Z-пропагандисты.

Российский диктатор Владимир Путин и глава Генерального штаба РФ Валерий Герасимов в своих заявлениях продолжают преувеличивать достижения и победы оккупантов на поле боя, демонстрируя, что Кремль до сих пор настроен захватить всю Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области Украины.

Об этом идет речь в новом отчете Института изучения войны (ISW).

26 октября Путин провел встречу с Герасимовым и командирами российских группировок войск. Как обратили внимание аналитики ISW, Путин был одет в военную форму — это лишь третье его появление в военном облачении на публичных мероприятиях с начала полномасштабного вторжения России (и уже второе после предыдущего появления в камуфляже 16 сентября на полигоне Мулино во время учений Запад-2025).

Герасимов начал отчет Путину с заявления о том, что российские войска продолжают «выполнять задачи» по захвату Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины. В ISW подчеркивают, что заявление Герасимова фактически дублирует давнее требование Путина по захвату Россией этих четырех незаконно аннексированных регионов Украины — что одновременно подрывает предположение о том, что РФ якобы готова «обменять» территорию на юге Украины на полный контроль над Донецкой областью.

Глава Генштаба РФ также утверждал — «очень вероятно, неправдиво», как отмечают специалисты ISW, — что российские оккупанты окружили до 5500 украинских военнослужащих на Покровском направлении и заблокировали группу численностью более 30 украинских батальонов вблизи Покровска и Мирнограда. Кроме того, в своем отчете Путину Герасимов заявил о приказе группировке российских войск Центр уничтожить якобы «окруженные» украинские войска вблизи Покровска и Мирнограда. Он также добавил, что россияне якобы захватили более 70% процентов Волчанска и продвинулись в южную часть города, а также продолжают городские бои в Северске и Константиновке.

Аналогично Герасимов заявил, что российская группировка войск Запад якобы окружила Купянск, заблокировав украинские войска на восточном (левом) берегу реки Оскол к востоку от Купянска. Начальник Генштаба РФ утверждал, что войска РФ якобы окружили 18 украинских батальонов в районе Купянска. Комментируя эти заявления, в ISW напоминают, что год назад Путин аналогично ложно утверждал, что российские войска якобы окружили 2000 украинских военнослужащих в Курской области. А позже, в марте 2025-го, диктатор заявлял, что российские войска якобы «изолировали» украинские войска в Курской области и что небольшим группам украинских войск «невозможно» отойти с позиций на Курщине. Однако в ISW напоминают, что на самом деле россиянам не удалось окружить значительное количество украинских войск во время операции по возвращению Курской области под контроль РФ в конце 2024 и в начале 2025 годов, несмотря на заявления Путина.

На этот раз даже российские «военкоры» широко опровергли заявления Герасимова, констатирует ISW. Несколько российских «военкоров» утверждали, что Герасимов солгал и что оккупантам пока не удалось окружить украинские силы ни в Купянске, ни в Покровске. Один из «военкоров» заявил, что между российскими войсками к западу и северу от Покровска до сих пор существует многокилометровый коридор. Другой отметил, что российский контроль над украинскими логистическими линиями не означает, что войска РФ окружили подразделения Сил обороны Украины в этом районе. Некоторые из российских «военкоров» также напомнили, что ВСУ часто удерживают позиции в тех населенных пунктах, которые, по утверждению российских источников, уже якобы захватили оккупационные войска РФ. Еще один «военкор» высказал предположение, что Герасимов «снова опережает» события, однако что реальность на местах «вскоре догонит его отчеты».

ISW также обратил внимание на предположение «военкоров» о том, что отчет Герасимова имеет целью спровоцировать президента США Дональда Трампа обратиться к России с просьбой о «помиловании» для «окруженных» украинских войск и создать впечатление у Трампа о серьезных украинских проблемах на фронте — аналогично тому, с какой целью Путин весной 2025-го заявлял об «окруженных» украинских войсках в Курской области. Герасимов аналогично гиперболизировал продвижение россиян в конце августа 2025 года, в частности в районе Купянска, что российские «военкоры» тогда тоже резко раскритиковали, напоминают в ISW.

