Кардинал Клаудио Гуджероти: Однажды Папа посетит Беларусь
- 27.10.2025, 11:36
Что говорил ватиканский иерарх во время визита в нашу страну.
Специальный посланник Папы Римского на торжествах по случаю 100-летия Пинской диоцезии, кардинал Клаудио Гуджероти, 26 октября посетил Юбилей молодежи в Бресте. В костеле Воздвижения Святого Креста он произнес катехезу для молодежи, а позже — проповедь во время Святой Мессы, пишет katolik.life.
Ватиканский иерарх пожелал: «Пусть Господь Бог, которому я вас вверяю, заботится о вас, благословляет вас, дает силу жить с надеждой».
Он попросил молодежь «нести благословение» от имени Папы Льва XIV всем, кто ждет поддержки, утешения и надежды:
«Не только людям, но и всей стране, которая не должна чувствовать себя изолированной, отвергнутой, забытой всеми. Бог любит всех и желает, чтобы все жили в радости и счастье. Это также пожелание католиков всего мира, обращенное к вам».
Кардинал попросил молиться за Папу, за мир и согласие во всем мире.
Кардинал призвал чиновников в Беларуси «помогать народу развивать его лучшие качества».
Посланник Папы обратился с призывом ко всем белорусам и отметил, что «служение Богу — это то, что должно нас объединять».
Он напомнил о католическом святом Андрее Баболе, жестоко убитом казаками, и попросил:
«Будем вместе все мы, кто является последователями и учениками Христа. Давайте же работать вместе, чтобы костелы и церкви, объединенные, создавали лучшую будущность».
Кардинал Гуджероти выразил надежду, что однажды Беларусь посетит Папа. Также во время проповеди представитель Ватикана упомянул Красный костел, который закрыт уже три года:
«Я жил недалеко от Красного костела [когда был Апостольским нунцием в Беларуси], знаю, что лучше не упоминать это название, но я там жил рядом. И когда я проходил мимо него, заходил внутрь, там всегда были люди, которые молились не только во время Мессы, часто сами, одни, часто со слезами на глазах. Эти молитвы — как вознесённые руки Моисея, которые обеспечивают хорошее будущее для этого народа».