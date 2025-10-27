Кремль от дронов защищал пикап с пулеметом 7 27.10.2025, 11:44

5,728

Фото взорвало Сеть.

В Сети опубликовали фото мобильной огневой группы, которая стояла возле Кремля во время атаки дронов на Москву вечером воскресенья, 26 октября.

Российская столица находилась под атакой беспилотников вечером 26 октября и ночью 27 октября. Telegram-каналы распространили фото размещенной возле Кремля мобильной огневой группы.

Напомним, Москву массово атаковали дроны. Мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что противовоздушная оборона якобы ликвидировала по меньшей мере 26 БПЛА.

