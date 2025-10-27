Белорусская экономика подает сигналы бедствия 2 27.10.2025, 11:56

Отрицательное сальдо внешней торговли за год выросло в 5,4 раза.

Внешнеторговый оборот товаров и услуг Беларуси в январе — августе 2025 года составил 66 млрд 166,8 млн долларов — на 1,8% больше чем за аналогичный период 2024-го (65 млрд 20,1 млн), свидетельствуют данные Национального банка, заметил «Позiрк».

Экспорт сложился на уровне 32 млрд 782 млн долларов (32 млрд 452,2 млн; +1%), импорт — 33 млрд 384,8 млн (32 млрд 565,9 млн; +2,5%). Отрицательное сальдо — 602,8 млн долларов (годом ранее было -111,7 млн; рост в 5,4 раза).

Внешнеторговый оборот товаров составил 54 млрд 196,8 млн долларов (54 млрд 443,8млн; -0,5%): экспорт — 25 млрд 495,9 млн (26 млрд 142,1 млн; -2,5%); импорт — 28 млрд 700,9 млн (28 млрд 301,7 млн; +1,4%); отрицательное сальдо — 3 млрд 205,3 млн (-2 млрд 159,6 млн; +48,4%).

Внешнеторговый оборот услуг сложился на уровне 11 млрд 970 млн долларов (10 млрд 576,3 млн; +13,2%): экспорт — 7 млрд 286,1 млн (6 млрд 312,1 млн; +15,4%); импорт — 4 млрд 683,9 млн (4 млрд 264,2 млн; +9,8%); положительное сальдо — 2 млрд 602,2 млн (2 млрд 47,9 млн; +27,9%).

В 2024 году внешнеторговый оборот товаров и услуг составил 100 млрд 79,3 млн долларов — на 5,1% больше, чем за 2023-й (95 млрд 180,8 млн). Экспорт сложился на уровне 49 млрд 385,3 млн (47 млрд 713,6 млн; +3,5%), импорт — 50 млрд 694 млн (47 млрд 467,2 млн; +6,8%). Отрицательное сальдо — 1 млрд 308,7 млн (годом ранее было положительным — 246,4 млн).

