Чего ждать от санкций Трампа Петр Олещук

27.10.2025, 12:09

2,572

Реакция мирового рынка последовала мгновенно.

Осенью 2025 года президент США Дональд Трамп внезапно ввёл жёсткие санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний «Роснефти» и «Лукойла». Целью было обозначено давление на Кремль и принуждение Москвы закончить войну в Украине. Санкции предусматривали замораживание активов компаний в США, запрет американским компаниям и гражданам вести с ними бизнес, а также угрозу «вторичных санкций» к тем иностранным банкам и покупателям, кто будет торговать российской нефтью. «Роснефть» и «Лукойл» обеспечивают почти половину всего экспорта российской нефти. Реакция мирового рынка последовала мгновенно. Уже к концу октября после объявления санкций мировые цены на нефть подскочили примерно на 5%, а крупнейшие покупатели российских энергоносителей (прежде всего Китай и Индия) почти одновременно приостановили закупки.

Новые санкции заметно парализовали основные каналы российского нефтяного экспорта. Сразу после введения ограничений китайские государственные нефтекомпании объявили о приостановке закупок российской нефти. В Индии крупнейшая частная компания Reliance Industries заявила о масштабной корректировке или даже временной остановке закупок российской нефти. «Роснефть» с «Лукойлом» вместе добывают около половины всего экспортируемого сырья. Эти компании в сумме отгружают примерно 2 миллиона баррелей в сутки на экспорт. Остановка закупок со стороны китайских и индийских покупателей означает драматическое сокращение нефтяного экспорта России.

Сразу после объявления санкций рынки резко обвалились. По данным Московской биржи, в течение двух торговых дней капитализация «Роснефти» упала на 127 млрд руб. (около 1,56 млрд $), а «Лукойла» – на 297 млрд руб. (примерно 3,66 млрд $). Их акции упали на 3,0% и 7,2% соответственно. Состояния владельцев ценных бумаг также сократились. Так, основатель «Лукойла» Вагит Алекперов (владеет 28% акций) потерял свыше миллиарда долларов всего за пару дней. Всего российский рынок потерял около 424 млрд руб. ($5,2 млрд) капитализации этих двух компаний.

Кроме прямых потерь на бирже у компаний выросли и операционные издержки. Под ограничения попали не только головные структуры «Роснефти» и «Лукойла», но и десятки их зарубежных дочерних компаний. Это затрудняет их международную торговлю. Иностранные партнёры и банки опасаются проводить операции с российскими компаниями из-за риска вторичных санкций.

Нефть и газ традиционно составляют фундамент бюджетных доходов России. Согласно расчётам Reuters, нефтегазовые доходы России за третий квартал 2025 года упали на 21% в годовом выражении и обеспечивают примерно четверть поступлений в федеральный бюджет. Российская армия по-прежнему зависит от нефти как главного источника средств. Ещё год назад план бюджета был сформирован с расчётом на нефть по $70 за баррель и предполагал постепенное снижение роли нефтяной ренты (в рамках бюджетного правила доля доходов от нефти и газа должна была упасть до 3,5% ВВП к 2028 г.). Однако новые санкции и атаки ударили по этому плану.

Таким образом, США нанесли санкционый удар, который будет иметь серьезные последствия для России. Этих последствий можно было бы избежать, если бы Путин и его окружение пошли на прекращение огня, к чем их почти год подталкивает администрация Трампа. Но Путин оказался крайне несговорчивым и отверг любые, самые выгодные для него условия американцев. Трамп предлагал ему фактическое закрепление оккупированных территорий Украины, снятие санкций и совместные проекты в сфере добычи сырья, что должно было стать для Путина «предложением, от которого нельзя отказаться».

Но Путин отказался. Он просто не мыслит категориями «выгод» или даже «экономики». Его мир – это мир имперского «величия», присоединения земель, завоевательных воин и того, что сам он называет «суверенитет». За которым, на практике, скрывается безграничная власть на постсоветском пространстве, на которую он и претендует.

Петр Олещук, доктор политических наук, профессор КНУ имени Тараса Шевченко, специально для сайта Charter97.org

