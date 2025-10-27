закрыть
27 октября 2025, понедельник, 12:46
«За два дня месячная зарплата ушла»

  • 27.10.2025, 12:26
Белоруска рассказала, сколько стоит выходной отдых с минеральным бассейном.

Белоруска отдохнула вместе с мужем и ребенком в санатории на озере Нарочь и рассказала в TikTok, во сколько обошлись проведенные там выходные. Семья была в «Приозерном» с пятницы по воскресенье.

По словам белоруски, они проводили «уик-энд в самом элитном санатории на Нарочи» — речь о «Приозерном». Там супруги вместе с маленькой дочерью отдыхали с пятницы по воскресенье — с процедурами и шведским столом. Такой выбор сделали потому, что можно было приехать с ребенком до трех лет.

По словам белоруски, «в других санаториях такого уровня с малышами не принимают».

Среди услуг были посещение соляной и янтарной комнаты, два массажа, солярий, ванна с расслабляющим экстрактом и одно посещение тренажерного зала, а также ежедневное купание в бассейне с джакузи, баней, сауной. Итого вышло 1270 рублей. По словам женщины, для отдыхающих там же россиян цены выше в 2,5 раза.

«За два дня месячная зарплата ушла», — пишут в комментариях.

