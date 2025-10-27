Сколько друзей — это норма? 27.10.2025, 12:36

Ученые выяснили предел человеческой дружбы.

Можно ли дружить со всеми? Похоже, нет. По данным британского антрополога Робина Данбара, наш мозг просто не способен поддерживать больше 150 настоящих социальных связей одновременно. Это число, известное как «число Данбара», остается удивительно точным даже в эпоху соцсетей и бесконечных чатов, пишет Independent (перевод — сайт Charter97.org).

Данбар пришел к этой цифре, изучая приматов — чем больше мозг, тем крупнее социальные группы. У людей формула выдала примерно 150. И реальная жизнь подтвердила теорию — от племенных сообществ до современных Facebook-друзей, которых, по данным исследователей, у среднего пользователя около 149.

Социальные сети дают иллюзию, что мы можем быть на связи со всеми, но, как напоминает Данбар, дружба требует времени и внимания. «Наш запас эмоционального ресурса ограничен, если распыляться, связи просто обесцениваются», — говорит он.

По данным ученого, идеальная структура выглядит как социальная мишень: в центре — пять самых близких людей, которых можно разбудить среди ночи. Вокруг них — 15 близких друзей и родных, далее 50 приятелей, с которыми мы время от времени видимся, и общий круг из 150 человек.

Главный вывод — качество важнее количества. Достаточно пяти по-настоящему близких людей, чтобы чувствовать себя счастливее и даже здоровее.

«Дружба — как живой организм, — отмечает Данбар. — Она меняется, проходит свои сезоны. И это нормально — не быть близким со всеми».

