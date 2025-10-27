Белорусов ждут большие выходные
- 27.10.2025, 12:53
Целых три дня.
Минтруда напомнило белорусам про большие выходные в ноябре 2025 года. Подробности обнародовали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
«Впереди большие выходные», - говорится в сообщении.
В ведомстве обратили внимание, что белорусы 7 ноября (дата выпала на пятницу в 2025 году) будут отмечать так называемый День Октябрьской революции. Указанный праздник в Беларуси является официальным выходным днем. Это значит, что у белорусов в ноябре будут трехдневные выходные: с 7 по 9 ноября.