Война входит в финальную стадию Александр Кочетков

27.10.2025, 12:58

6,368

Александр Кочетков

Ресурсы сторон истощаются.

Война действительно вышла на финальную стадию. Это совсем не значит, что она закончится вот-вот и не позже 15 января. Это возможно, но маловероятно.

Финальная стадия – это потому, что и недоимперия, и мы достигли такого уровня истощения ресурсов для ведения войны, граничащего с критическим.

Для России это потеря веры в оправданность агрессии 2022 года, и соответственно в победу в виде уничтожения Украины и навязывания миру, в первую очередь ЕС, сосуществования на своих условиях. Далее следует существенное уменьшение количества контрактников. А запускать мобилизацию Кремль боится, потому что это гарантированно вызовет социально-политическое напряжение в стране, и не факт, что его удастся удержать под контролем (ситуация с призывом резервистов будет очень показательна). Также в России становится заметным недостаток денег на войну, а источников пополнения становится все меньше.

Показательно, что по свежим российским соцопросам (да-да, там их проводят!) процент тех, кто верит в улучшение жизни в будущем, упал на 12% по сравнению с апрелем и составляет всего 27%. То есть оптимистами в РФ остаются менее трети населения, и это минимум с начала агрессии.

У нас в первую очередь речь идет о недостатке пополнения ВСУ. Также исчерпывается терпение людей, наблюдающих вопиющую несправедливость по поводу мобилизации, непрофессионализма и неэффективности решений на всех властных уровнях, включая армию, разрастание коррупции, до уровня, который справедливо называют мародерством. Кроме того, разрушается важная инфраструктура и коммунальное хозяйство при фактическом бездействии тех, кто отвечает за ее защиту.

В Украине на соцопросах в большинстве своем выясняют рейтинги политиков и партий на предстоящих выборах, но готовность граждан выдерживать трудности войны за существование не падает ниже 50%.

Долго так продолжаться не может – и в недоимперии, и в Украине. Скорость движения к пропасти примерно одинакова. Поэтому сейчас все решает, у кого социально-экономический крах произойдет первым: у них или у нас.

В подобных критических моментах во главу угла по значимости получаются не столько материальные, сколько духовные факторы, в частности, убежденность в правоте.

И здесь Украина в безусловных плюсах: на нас подло напали, мы защищаем наше право на жизнь, с нами большинство цивилизованного мира, а Путин, как известно всем – окончен на чемодане. Поэтому должны выстоять. Все будет Украине, пусть пока в холоде и не всегда со светом. Но внутренние тепло и свет у нас неугасимы.

Александр Кочетков, «Фейсбук»

