Задержан глава госпредприятия на Могилевщине

Задержан глава госпредприятия на Могилевщине2
- 27.10.2025, 13:12
Ему грозит до 10 лет тюрьмы.
На Могилевщине милиция задержала 33-летнего руководителя одного из госпредприятий. Сотрудники по борьбе с экономическими преступлениями обнаружили факты системной деловой коррупции. Теперь мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.
Он руководит госпредприятием, которое занято организацией питания в учреждениях образования (название не указали). По информации МВД, около 2 лет руководитель продвигал интересы коммерческих предприятий и индивидуальных предпринимателей. Взятку мужчине давали за содействие в заключении договоров на оказание услуг.
При получении очередной суммы денег руководителя задержали с поличным. Общая сумма взяток превысила 25 тыс. рублей.
Следователи возбудили уголовные дела за получение взятки в крупном размере. Правоохранители устанавливают другие возможные факты его преступлений.