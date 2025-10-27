Задержан глава госпредприятия на Могилевщине 2 27.10.2025, 13:12

Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

На Могилевщине милиция задержала 33-летнего руководителя одного из госпредприятий. Сотрудники по борьбе с экономическими преступлениями обнаружили факты системной деловой коррупции. Теперь мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

Он руководит госпредприятием, которое занято организацией питания в учреждениях образования (название не указали). По информации МВД, около 2 лет руководитель продвигал интересы коммерческих предприятий и индивидуальных предпринимателей. Взятку мужчине давали за содействие в заключении договоров на оказание услуг.

При получении очередной суммы денег руководителя задержали с поличным. Общая сумма взяток превысила 25 тыс. рублей.

Следователи возбудили уголовные дела за получение взятки в крупном размере. Правоохранители устанавливают другие возможные факты его преступлений.

