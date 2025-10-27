В витебской школе разразился скандал из-за запрета на мобильные телефоны

В витебской школе разразился скандал из-за запрета на мобильные телефоны7
Школьник не мог рассказать матери о переломе руки.
В Витебске школьник получил перелом руки, но не смог сразу сообщить об этом матери, так как ему не возвращали мобильный телефон. Историей поделилась мама пострадавшего мальчика в TikTok.
Инцидент произошел 22 октября в школе № 29. По словам женщины, ее сын сломал две кости руки прямо во время уроков. В школьном медпункте помочь ребенку не смогли — там нет постоянного медика. Позвонить матери мальчик тоже не мог: телефон выдавали только при участии классного руководителя, а ее в тот момент не было. Связаться с мамой помогла одна из преподавательниц.
Женщина самостоятельно отвезла сына в больницу, где ему сделали операцию и установили металлические спицы. Сейчас ребенку предстоит длительная реабилитация.
Мать утверждает, что травма произошла не случайно, а стала следствием проявления насилия. Она призвала Министерство образования обратить внимание на случаи буллинга и насилия в школах.
По ее словам, за несколько дней после происшествия в школе никто не поинтересовался состоянием ребенка.
