В витебской школе разразился скандал из-за запрета на мобильные телефоны 7 27.10.2025, 13:25

7,438

Школьник не мог рассказать матери о переломе руки.

В Витебске школьник получил перелом руки, но не смог сразу сообщить об этом матери, так как ему не возвращали мобильный телефон. Историей поделилась мама пострадавшего мальчика в TikTok.

Инцидент произошел 22 октября в школе № 29. По словам женщины, ее сын сломал две кости руки прямо во время уроков. В школьном медпункте помочь ребенку не смогли — там нет постоянного медика. Позвонить матери мальчик тоже не мог: телефон выдавали только при участии классного руководителя, а ее в тот момент не было. Связаться с мамой помогла одна из преподавательниц.

Женщина самостоятельно отвезла сына в больницу, где ему сделали операцию и установили металлические спицы. Сейчас ребенку предстоит длительная реабилитация.

Мать утверждает, что травма произошла не случайно, а стала следствием проявления насилия. Она призвала Министерство образования обратить внимание на случаи буллинга и насилия в школах.

По ее словам, за несколько дней после происшествия в школе никто не поинтересовался состоянием ребенка.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com