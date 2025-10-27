«Буревестники» и кокошники 4 Виктор Шлинчак

27.10.2025, 13:32

4,472

Путин системно и пафосно врет.

На фоне так называемых испытаний российского «Буревестника» Netflix вышел с фильмом «Дом с динамитом». Кто-то запускает межконтинентальную ядерную ракету, и США не только не могут определить, кто это сделал, но и показывают неспособность противостоять угрозе.

Если бы впасть в конспирологию, то может казаться, что эти два события будто бы подтасованы друг к другу. Россия вторую неделю бряцает ядерным оружием, ставки в очередной раз растут, а тут еще и вполне «ипсошный» фильм, способный спровоцировать заказ построения бункеров по всем штатам.

Несвоевременно, словом.

Но есть одно «но». Российский «Буревестник» и выступление Путина о полете ракеты на 14 тыс. км (интересно, куда она летела на такое расстояние и где упала, потому что данных нет) очень похожи на постановочную композицию. Ибо даже если абсолютно дорогостоящий проект и существует, то выглядит он больше как угроза, а не как реальность. Поскольку такая ракета в одиночном экземпляре вряд ли, с военной точки зрения, (пусть меня поправят эксперты) имеет какую-то ценность. Здесь больше об очередном «величии», потому что Кремлю нечем крыть карту Thomahawk.

Все это в целом говорит об одном: российская пропагандистская машина сейчас гораздо сильнее военной. Так называемая вторая армия мира погрязла в Украине, прорывов кот наплакал, а у «глубинного народа» в голове полная каша — как можно дойти до Берлина, если еще до Киева до сих пор не дошли?

Вот почему россиянам скармливают «Орешники», «Посейдоны», «Буревестники» и кокошники. Ибо запланированный большой парад на Крещатике переносится уже четвертый год. И конца-края нет. А тут еще санкции, заморозка и использование счетов, вооружение Европы.

Что делать? А то, что в геббельсовских методичках — системно и пафосно врать. Путин так раскрутил маховик войны, что остановить его сейчас он не может. Тем более под давлением США. Ибо тогда элиты начнут видеть, что царь в очередной раз промахнулся.

Поэтому они будут воевать еще долго. Особенно — в информационном поле. На следующий год на эти инфоспецоперации в федеральном бюджете увеличили статьи расходов. А это значит, что будут бить по психике.

Поэтому мы включаем критическое мышление. И рекомендуем это делать нашим европейским друзьям, которые все еще вздрагивают от каждого путинского слова.

Виктор Шлинчак, «Фейсбук»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com