закрыть
27 октября 2025, понедельник, 15:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Названы три главных полезных свойства красной капусты

5
  • 27.10.2025, 13:36
  • 2,156
Названы три главных полезных свойства красной капусты
Фото: wikipedia

Кому поможет этот популярный овощ.

Красная капуста укрепляет здоровье кишечника, способствует детоксикации печени и поддерживает работу иммунной системы. Об этом изданию Daily Mirror рассказал диетолог Франклин Джозеф (Честерский университет, Великобритания).

По словам специалиста, краснокочанная капуста содержит соединения, аналогичные тем, что присутствуют в брокколи, — они обеспечивают противораковое действие. Кроме того, капуста богата клетчаткой (пищевыми волокнами), которая способствует нормальной работе кишечника и иммунной системы. Клетчатка также помогает контролировать уровень холестерина и при этом почти не содержит калорий.

«Яркая окраска овоща указывает на высокое содержание полифенолов и антоцианов — биологически активных веществ, обладающих выраженными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами», — отметил врач.

Джозеф добавил, что пребиотическая клетчатка в составе капусты питает полезные бактерии кишечника, поддерживая сбалансированный микробиом. Он напомнил, что именно микробиом все чаще рассматривается как фактор, влияющий не только на пищеварение, но и на психическое здоровье.

По словам диетолога, краснокочанная капуста также поддерживает здоровье печени, повышая эффективность детоксикационных и метаболических процессов. Врач рекомендует ежедневно съедать несколько ложек капусты — сырой или прошедшей минимальную термическую обработку.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Не успевают протрезветь
Не успевают протрезветь Ирина Халип
Путин труслив по своей натуре
Путин труслив по своей натуре Андрей Санников
Почему Трамп отменил встречу с Путиным
Почему Трамп отменил встречу с Путиным Леонид Невзлин
Трамп и Рубио отказались от дальнейших контактов с Москвой?
Трамп и Рубио отказались от дальнейших контактов с Москвой? Иван Яковина