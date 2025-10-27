Independent: Еще один провал Путина

Independent: Еще один провал Путина3
- 27.10.2025, 13:39
Население России стремительно сокращается.
Путин уже более двух десятилетий пытается справиться с падением рождаемости и старением населения, однако результаты его политики удручают. Несмотря на многочисленные инициативы — от выплат беременным подросткам до медалей «Героиня-мать» для женщин с десятью и более детьми — демографическая ситуация продолжает ухудшаться, пишет Independent (перевод — сайт Charter97.org).
С 2015 года число новорожденных сокращается ежегодно. В 2024 году в России родилось всего 1,22 миллиона детей — почти столько же, сколько в 1999 году, накануне прихода Путина к власти. Доля населения старше 55 лет выросла с 21% в 1990 году до 30% в 2024-м. Пандемия, война в Украине и массовый отъезд молодых мужчин еще сильнее усугубляют кризис.
Государственные меры включают бесплатное питание для многодетных семей, денежные сертификаты для родителей и новые праздники вроде «Дня семьи, любви и верности». Однако многие инициативы имеют символический характер и не решают фундаментальные проблемы. Ограничение абортов и запрет «пропаганды бездетности», по мнению экспертов, не стимулируют рождаемость, а создают дополнительные риски для здоровья женщин и детей.
Финансовые стимулы и пропаганда «традиционных семейных ценностей» не компенсируют отсутствие экономической и социальной стабильности, необходимой для принятия решения о рождении ребенка. Недоверие к будущему и неопределенность, связанные с войной и экономической нестабильностью, мешают россиянам планировать семьи.
Демографы подчеркивают, что без реальных изменений в экономике, социальной политике и миграционной стратегии, усилия Путина вряд ли приведут к росту населения. Финансовые бонусы и патриотическая риторика не могут заменить стабильность, которая нужна людям, чтобы решиться на детей.
Россия продолжает терять население, а демографическая политика Кремля остается в основном декларативной, не способной переломить многолетний спад.