«Как попасть в Вильнюс? На шаре»
- 27.10.2025, 13:45
Белорусы обсуждают закрытие границы с Литвой.
В воскресенье вечером, третий день подряд, деятельность Вильнюсского аэропорта была нарушена из-за метеорологических шаров, прилетевших из Беларуси. Литва закрыла границу на неопределенный срок. Телеканал «Белсат» посмотрел, что пишут о закрытии границы белорусы.
«Не интересно. Задача не в том, чтобы кому-то сделать хуже или лучше. Создали проблему? Получите реакцию...», – пишут белорусы.
Люди ищут, как добраться до аэропорта в Вильнюсе из Беларуси – предлагают скооперироваться и нанять одного перевозчика, другие просто обсуждают, как поехать через Польшу.
В чатах также спрашивают, какие есть варианты попасть из аэропорта Вильнюса в Минск 27 октября.
«На шаре», – отвечают в чате.
«Тот же вопрос. Жду в аэропорту автобус или шар», – добавляет другой участник чата.