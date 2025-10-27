Доллар подешевел сразу на пять копеек 1 27.10.2025, 14:07

2,336

Что происходит в обменниках.

Новая неделя на Белорусской валютно-фондовой бирже началась с резкого падения курса доллара. «Американец» сбросил сразу 5 копеек и откатился до минимума за три месяца — один доллар стоит 2 рубля 92 копейки. Это минус 1,78%.

По евро 27 октября сделок не было, однако установленный курс остался на уровне 3 рубля 46 копеек за один евро.

Российский рубль, наоборот, поднялся до максимума за полторы недели и прибавил 0,73% — 3 рубля 69 копеек за 100 российских рублей.

А вот китайский юань потерял больше других — почти 7 копеек (минус 1,64%). По итогам торгов его курс составил 4 рубля 11 копеек за 10 юаней.

