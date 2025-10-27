Автобусные рейсы в Литву отменяют 1 27.10.2025, 14:27

Как обстоят дела с билетами и поездками после закрытия литовской границы.

Так, представители сервиса «Атлас бас» сообщили Office Life, что на сегодня известно о приостановке маршрутов «Гродно — Лида — Вороново — Вильнюс» от компании «Трансагентство Фаворит» минимум до вторника, 28 октября. Рейсы «Минск — Вильнюс» и «Минск — Каунас» от перевозчиков «Ваджен транс» и UAB Gromora также отменены. Пассажиры, купившие билеты через сервис «Атлас», могут перенести свои поездки на более поздний срок или вернуть билеты с полным возмещением стоимости.

Некоторые рейсы, такие как «Гродно — Вильнюс» (отправление в 02:50), «Вильнюс — Лида» (05:00) и «Вильнюс — Гродно» (10:00), вернулись обратно в города отправления, и всем пассажирам вернули полную стоимость билетов.

Перевозчик Ecolines сообщил, что их рейсы продолжают отправляться согласно расписанию. В случае изменений клиенты получат смс-уведомление.

Компания Intercars ожидает официального постановления. Если дата рейса совпадает с закрытием границ, пассажиров уведомят заранее.

«Минсктранс» также подтвердил, что из-за закрытия пограничного перехода «Мядининкай» автобус Вильнюс — Минск, который должен был выехать из литовской столицы в 11:35, опаздывает «на неопределенное время».

