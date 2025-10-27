Белорусская налоговая задействовала дроны

Белорусская налоговая задействовала дроны4
Ищут «серые» автосервисы и стихийные рынки.
Налоговые органы Беларуси активно внедряют в свою профессиональную деятельность современные технологии, в том числе беспилотные летательные аппараты.
В пресс-службе МНС рассказали, что специально подготовленные сотрудники ведомства, прошедшие соответствующее обучение и получившие квалификацию оператора БЛА, теперь имеют законное право использовать дроны в ходе контрольных мероприятий.
Применение беспилотной техники уже позволило выявить многочисленные случаи нарушения налогового законодательства.
В частности, с воздуха обнаруживают факты оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, которые осуществлялись скрытно за высокими заборами.
Также беспилотники помогают фиксировать осуществление розничной торговли на несанкционированных рынках и оказание услуг по перевозке пассажиров физлицами, не прошедшими государственную регистрацию.
Одним из значимых результатов использования новой технологии стало разоблачение индивидуального предпринимателя, занимавшегося розничной торговлей фруктами.
С помощью беспилотного аппарата было установлено, что для ведения бизнеса бизнесмен привлек четырех человек без надлежащего оформления трудовых или гражданско-правовых отношений.
На основании собранных с помощью БЛА доказательств суд вынес постановление о привлечении нарушителя к административной ответственности с назначением денежного штрафа.