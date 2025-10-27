Зеленский раскрыл потери россиян на фронте 27.10.2025, 15:03

1,236

Владимир Зеленский

Россия потеряла на фронте столько же людей, сколько и мобилизовала.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 2025 году Россия потеряла на фронте практически столько же людей, сколько и мобилизовала, пишет Axios.

«Зеленский заявил, что, по словам его генералов, Россия потеряла 346 000 солдат убитыми и ранеными в 2025 году. Это практически соответствует числу мобилизованных за тот же период», - пишет издание.

Зеленский также опроверг заявления о том, что Россия продвигается на передовой. Он заявил, что ясно дал понять Трампу, что эти заявления ложны, и что американская разведка также показала, что «на поле боя сейчас никто не побеждает».

Так, по данным украинской разведки, Путин в частном порядке хвастался союзникам, что Россия оккупирует весь Донбасс к 15 октября, но этого так и не произошло.

«Россия не может этого сделать. У нее недостаточно людей. Ее сильные батальоны уничтожены. Сегодня на поле боя мы остаемся практически на том же месте, на котором находились последние 2-3 месяца», — подчеркнул Зеленский.

