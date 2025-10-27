Синоптики рассказали, когда в Беларуси ждать тепло
Может потеплеть до +18.
Авторы тематического Telegram-канала «Метеовайб» рассказали, когда в Беларуси может потеплеть до +18°С. Несмотря на то, что в последнее время температура за окном становится всё ниже и ниже, среднесуточные показатели пока остаются выше климатической нормы.
По данным специалистов, такая тенденция сохранится ещё долго, поскольку над северо-западом Европы в ближайшие две недели по-прежнему будет господствовать «высотная циклоническая ложбина». Это значит, что благодаря ей над Беларусью сохранят своё влияние «юго-западные потоки с относительно тёплой погодой», особенно по юго-западу страны.
Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов (ЕСМWF), на следующей неделе влияние циклонической ложбины уменьшится, поскольку на наш регион переориентируется антициклональный гребень. Проще говоря, количество осадков, в начале ноября может уменьшиться.
Что касается температуры, то, по прогнозам специалистов, 3-4 ноября не исключено потепление до +9..+15°С, а по югу Беларуси и вовсе до +17..+18°С. «Но перспективы такого тепла пока не 100%, так как к выходным и в начале следующей недели есть вероятность арктических вторжений», – обратили внимание в «Метеовайбе».