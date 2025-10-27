«Буревестник» — это «вундерваффе» из серии научной фантастики» 27.10.2025, 15:22

Даже СССР не мог создать подобное оружие.

Украинский дипломатом и политологом, директором Центра оборонных стратегий Александр Хара считает, что заявленное Россией испытание крылатой ракеты «Буревестник» — не более чем блеф. Такое мнение он высказал в интервью сайту Charter97.org:

— Во-первых, «Буревестник» — это «вундерваффе» из серии научной фантастики. В советские времена, когда были ресурсы и больше мозгов, они были не способны такую штуку сделать. А сейчас они сделали и показали при этом только Путина и Валерия Герасимова. Если вы хотите реально «брать на понт», то хотя бы элемент ракеты покажите, чтобы все увидели, что у вас что-то похожее есть. Кстати, была история с «Орешником», когда рвануло, погибли инженеры и еще кто-то. В России они не способны на какие-то прорывные действия. У них нет ни технологий, ни мозгов. Еще второй вопрос: есть ли у них ресурсы, даже если прототип успешно испытан, чтобы увеличить производство?

Трамп рассматривает это не только как угрозу, но и как оскорбление. В Соединенных Штатах достаточно ядерного оружия, чтобы уничтожить Россию. Если будет угроза Соединенным Штатам, он точно будет вести себя иначе, нежели в отношении Украины или Европы.

Самое главное: план Трампа основывается на российских предложениях. То, что Стив Уиткофф привозит из Москвы, критически конвертируется в так называемый мирный план, который хотят навязать Украине. Мне кажется, что чрезвычайно важное событие произошло: подготовку этого саммита в Будапеште возглавил сенатор Марко Рубио. И в отличие от Уиткоффа, у него достаточно понимания России и дипломатического опыта. Он уже длительное время работал в Комитете по международным делам и разведке. Его считают ястребом в этой администрации по отношению к России. Поэтому, мне кажется, это абсолютно правильная реакция.

Конечно, Трампу уже должно было надоесть, и он должен был кардинально изменить свою позицию. Опять же, есть две логичные линии поведения для того, чтобы прекратить эту войну. Во-первых — оружие Украине, и во-вторых — подрыв ресурсной базы Российской Федерации, чтобы она была неспособна вести эту войну. Только таким образом можно остановить войну.

