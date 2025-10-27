закрыть
27 октября 2025, понедельник
Российские акции рухнули на годовое «дно»

1
  • 27.10.2025, 15:43
Российские акции рухнули на годовое «дно»

Рынок реагирует на провальный визит Дмитриева в США.

Российский рынок акций ускорил падение после завершения визита в США главы РФПИ Кирилла Дмитриева, который не принес конкретных результатов и обернулся усилением ядерной риторики вместо примирения с администрацией Дональда Трампа, пишет The Moscow Times.

Индекс Мосбиржи, потерявший 6,5% на прошлой неделе, к 14.50 по Минску упал еще на 3,2%, до 2457,87 пункта — самого низкого значения с декабря прошлого года.

Основная причина падения — геополитика, пишет инвестбанкир Евгений Коган: «Просвета здесь пока не видно. Все инициативы, которые были предприняты „миротворцами“, не принесли никакого результата. Ситуация близка к тупиковой».

Гонку вниз среди «голубых фишек» возглавляют крупнейшие нефтяные компании, попавшие под блокирующие санкции США. Акции «Роснефти» падают на 5,6% и находятся на минимумах с марта 2023 года — 368,4 рубля за штуку. «Лукойл» после обвала на 12,2% за прошлую неделю теряет еще 6,5%. Его котировки опускались до 5242 рубля за акцию — минимума с июля 2023 года.

С момента введения санкций две компании, на которые приходится половина добычи нефти в РФ, суммарно потеряли более 900 млрд рублей капитализации, или $11,5 млрд.

Акции Сбера к середине торгов дешевеют на 1,3%, ВТБ — на 1,1%, «Газпром нефти» — на 4%, «Норникеля» — на 4,4%, «Ростелекома» — на 3,6%.

Падение на рынке — результат продолжающегося обострения геополитической ситуации, констатирует аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. После санкций в отношении «Роснефти» и «Лукойла» в Вашингтон вылетел Дмитриев, ключевой переговорщик Кремля по Украине.

