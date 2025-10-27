Литва полностью закрыла переход «Шальчининкай» 27.10.2025, 15:49

3,890

Через «Мядинкай» разрешено движение некоторым категориям лиц.

Пограничный переход «Шалчининкай» (с белорусской стороны «Бенякони») полностью закрыт, а через «Мядининкай» («Каменный Лог») могут ехать некоторые категории лиц, в том числе и белорусы, сообщают литовские пограничники.

Вот полный список тех, кто может ехать через «Мядининкай» («Каменный Лог»):

— дипломаты и лица, перевозящие дипломатическую почту;

— пассажиры, направляющиеся транзитом в Калининградскую область из Беларуси и обратно;

— граждане Литвы и стран ЕС (а также члены их семей);

— лица, имеющие вид на жительство в Литве.

Напомним, что сегодня правительство Литвы приняло решение о закрытии границы с Беларусью минимум до среды. После заседания правительства станет известно о дальнейшем развитии ситуации. Литовская сторона готова к долгосрочному закрытию границы.

