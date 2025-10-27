FT: США «бросают песок» в шестерни военной машины России 2 27.10.2025, 15:52

Под санкции попало 80% экспорта российской нефти.

Президент США Дональд Трамп резко изменил курс по Украине: от идеи саммита с Путиным до ужесточения экономических мер против России. На этот раз под санкции попали крупнейшие российские нефтяные компании — «Роснефть» и «Лукойл», что вместе с ограничениями ЕС стало серьезным ударом по военной экономике Москвы, пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).

Ранее Вашингтон избегал прямого воздействия на российский нефтяной сектор из-за опасений роста мировых цен на нефть. Смягчение цен и уверенность в том, что страны Персидского залива смогут нарастить добычу, позволили администрации Трампа действовать. Теперь под санкции попали четыре крупнейшие нефтекомпании России, на долю которых приходится около 80% экспорта нефти.

Ограничения ударят по доходам сектора, обеспечивающего треть бюджета РФ. Эффективность мер зависит от реакции Китая и Индии, а также от способности США препятствовать обходу санкций через сети подконтрольных компаний и «теневых» танкеров. Ограничение доступа к долларовой системе является мощным сдерживающим фактором: крупнейшие индийские и китайские НПЗ уже рассматривают сокращение импорта российской нефти.

ЕС также усилил санкции, расширив запрет на операции с «Роснефтью» и «Газпромом» и запретив импорт СПГ из России с 2027 года. Кроме того, санкции коснулись 117 танкеров из «теневого флота» РФ. Однако отдельная инициатива ЕС по использованию замороженных российских активов в размере €140 млрд до сих пор задерживается.

Экономическое давление не остановит войну мгновенно, но уже проявляется через стагнацию роста, высокую инфляцию и ухудшение бюджетной ситуации в России. В условиях войны на истощение любые шаги, которые «сыплют песок в шестерни» российской военной машины, имеют значение. Если ЕС выполнит свои обязательства, а США сохранят санкции, расходы Москвы на продолжение войны значительно возрастут.

