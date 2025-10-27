Многодетная мать Юлия Лаптанович вышла на свободу

Многодетная мать Юлия Лаптанович вышла на свободу1
- 27.10.2025, 16:15
Политзаключенная уже покинула Беларусь.
Мать троих детей Юлия Лаптанович вышла на свободу, информация об этом содержится на сайте правозащитного центра «Весна».
На портале также указано, что женщина покинула Беларусь.
В июле 2022 года Гродненский областной суд приговорил Лаптанович к пяти годам лишения свободы по шести статьям Уголовного кодекса: ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них), ст. 369 (оскорбление представителя власти), ст. 366 (насилие либо угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, или иного лица, выполняющего общественный долг), ст. 188 (клевета), ст. 2031 (незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных), ст. 389 (угроза в отношении судьи или народного заседателя).
Позже Верховный суд рассмотрел апелляционную жалобу на приговор и сократил срок наказания до 4 лет 9 месяцев заключения.
Юлия Лаптанович и ее супруг Игорь — пружанские активисты, которые воспитывают троих детей.
4 августа 2021 года их осудили по «делу о хороводах» — самому массовому в истории Беларуси уголовному делу. 13 сентября 2020 года в Бресте участники акции протеста против фальсификации итогов президентских выборов перекрыли движение транспорта на пересечении бульваров Космонавтов и Шевченко с проспектом Машерова, пели песни и водили хороводы. Протестующих разогнали с помощью водомета, а вскоре открыли уголовное дело, которое местные называют «хороводным».
В рамках «дела о хороводах» Игоря Лаптановича приговорили к 2,5 года колонии (вышел на свободу в июне 2023-го), его супругу — к трем годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Белорусские правозащитники признали их политзаключенными.
13 октября 2021 года дома у Лаптанович прошел обыск, женщину задержали в рамках нового уголовного дела.
В январе 2025 года стало известно, что Брестский областной суд начал рассматривать еще одно дело Лаптанович. Ее обвинили по ч. 2 ст. 3614 УК (содействие экстремистской деятельности). Решение суда неизвестно.