Многодетная мать Юлия Лаптанович вышла на свободу 1 27.10.2025, 16:15

3,076

Семья Игоря и Юлии Лаптановичей

Политзаключенная уже покинула Беларусь.

Мать троих детей Юлия Лаптанович вышла на свободу, информация об этом содержится на сайте правозащитного центра «Весна».

На портале также указано, что женщина покинула Беларусь.

В июле 2022 года Гродненский областной суд приговорил Лаптанович к пяти годам лишения свободы по шести статьям Уголовного кодекса: ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них), ст. 369 (оскорбление представителя власти), ст. 366 (насилие либо угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, или иного лица, выполняющего общественный долг), ст. 188 (клевета), ст. 2031 (незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных), ст. 389 (угроза в отношении судьи или народного заседателя).

Позже Верховный суд рассмотрел апелляционную жалобу на приговор и сократил срок наказания до 4 лет 9 месяцев заключения.

Юлия Лаптанович и ее супруг Игорь — пружанские активисты, которые воспитывают троих детей.

4 августа 2021 года их осудили по «делу о хороводах» — самому массовому в истории Беларуси уголовному делу. 13 сентября 2020 года в Бресте участники акции протеста против фальсификации итогов президентских выборов перекрыли движение транспорта на пересечении бульваров Космонавтов и Шевченко с проспектом Машерова, пели песни и водили хороводы. Протестующих разогнали с помощью водомета, а вскоре открыли уголовное дело, которое местные называют «хороводным».

В рамках «дела о хороводах» Игоря Лаптановича приговорили к 2,5 года колонии (вышел на свободу в июне 2023-го), его супругу — к трем годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Белорусские правозащитники признали их политзаключенными.

13 октября 2021 года дома у Лаптанович прошел обыск, женщину задержали в рамках нового уголовного дела.

В январе 2025 года стало известно, что Брестский областной суд начал рассматривать еще одно дело Лаптанович. Ее обвинили по ч. 2 ст. 3614 УК (содействие экстремистской деятельности). Решение суда неизвестно.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com