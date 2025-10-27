Часть Вильнюса внезапно осталась без света 3 27.10.2025, 16:16

5,228

Не работают светофоры, без электричества 20 тысяч домов.

Более 20 тысяч домов в Вильнюсе утром в понедельник внезапно остались без электроснабжения, сообщает LRT.

Утром 27 октября в нескольких районах Вильнюса внезапно исчез свет, без электроснабжения остались около 21 тысячи жителей литовской столицы.

В частности, проблемы возникли в микрорайонах Шешкине, Пашилячай и Байорай. Все они расположены в северо-западной части города.

«Мы зафиксировали исчезновение электроснабжения примерно в 10:40 и быстро отправили ремонтные команды», – сообщила пресс-секретарь оператора распределения электроэнергии ESO.

Из-за обесточивания выключились также светофоры на 10 перекрестках.

