Часть Вильнюса внезапно осталась без света

Часть Вильнюса внезапно осталась без света3
- 27.10.2025, 16:16
Не работают светофоры, без электричества 20 тысяч домов.
Более 20 тысяч домов в Вильнюсе утром в понедельник внезапно остались без электроснабжения, сообщает LRT.
Утром 27 октября в нескольких районах Вильнюса внезапно исчез свет, без электроснабжения остались около 21 тысячи жителей литовской столицы.
В частности, проблемы возникли в микрорайонах Шешкине, Пашилячай и Байорай. Все они расположены в северо-западной части города.
«Мы зафиксировали исчезновение электроснабжения примерно в 10:40 и быстро отправили ремонтные команды», – сообщила пресс-секретарь оператора распределения электроэнергии ESO.
Из-за обесточивания выключились также светофоры на 10 перекрестках.