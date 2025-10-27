закрыть
27 октября 2025, понедельник, 17:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Часть Вильнюса внезапно осталась без света

3
  • 27.10.2025, 16:16
  • 5,228
Часть Вильнюса внезапно осталась без света

Не работают светофоры, без электричества 20 тысяч домов.

Более 20 тысяч домов в Вильнюсе утром в понедельник внезапно остались без электроснабжения, сообщает LRT.

Утром 27 октября в нескольких районах Вильнюса внезапно исчез свет, без электроснабжения остались около 21 тысячи жителей литовской столицы.

В частности, проблемы возникли в микрорайонах Шешкине, Пашилячай и Байорай. Все они расположены в северо-западной части города.

«Мы зафиксировали исчезновение электроснабжения примерно в 10:40 и быстро отправили ремонтные команды», – сообщила пресс-секретарь оператора распределения электроэнергии ESO.

Из-за обесточивания выключились также светофоры на 10 перекрестках.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Не успевают протрезветь
Не успевают протрезветь Ирина Халип
Путин труслив по своей натуре
Путин труслив по своей натуре Андрей Санников
Почему Трамп отменил встречу с Путиным
Почему Трамп отменил встречу с Путиным Леонид Невзлин
Трамп и Рубио отказались от дальнейших контактов с Москвой?
Трамп и Рубио отказались от дальнейших контактов с Москвой? Иван Яковина