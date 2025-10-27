В минском торговом центре построили православную церковь

В минском торговом центре построили православную церковь21
- 27.10.2025, 16:25
Фотофакт.
Строительство православной церкви началось в торговом центре Outleto на проспекте Жукова в Минске. На крыше здания уже можно увидеть позолоченный купол с крестом, пишет Onliner.
Церковь будет на пятом этаже здания. Попасть в нее можно будет из офисной части ТЦ. Строительство началось около двух месяцев назад, завершение запланировано на весну. Сейчас в храме ведутся отделочные работы — как снаружи, так и внутри.
В торговом центре говорят, что процесс довольно трудоемкий, «так как включает и художественную часть — роспись храма, создание икон — это требует много времени. Все официальные разрешения получены, а место освящено».
Замысел построить церковь в ТЦ пришел в голову главному акционеру комплекса. Она была согласована с епархиальными властями. Официальное название храма пока не определено.