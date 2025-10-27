Трамп и Си пойдут на конфликт 5 27.10.2025, 16:32

3,880

Любая сделка недолговечна.

Президент США Дональд Трамп прибыл в Куала-Лумпур на саммит АСЕАН с помпой, но его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином в четверг может стать куда менее праздничной. Между США и Китаем вновь обострились торговые противоречия. Пекин ограничил экспорт редкоземельных материалов, а Вашингтон поднял тарифы на китайские товары до 130%, пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что стороны согласовали «рамочное соглашение» о временном торговом перемирии — с возобновлением закупок американской сои и годовой паузой на ограничения экспорта. Китайский переговорщик Ли Чэнган подтвердил «предварительный консенсус», который еще предстоит утвердить обеим сторонам.

Однако аналитики сомневаются в прочности договоренностей. «Похоже, это лишь очередной акт, чтобы продолжить разговоры», — говорит эксперт Park Strategies Шон Кинг. Трамп уже не раз срывал сделки, вводя новые пошлины по политическим причинам — в том числе против Канады.

Даже если соглашение с Китаем будет подписано, его судьба туманна. Судебные разбирательства по тарифам в США и непредсказуемый стиль самого Трампа делают любое перемирие шатким.

Кроме того, обе страны готовятся к долгосрочному противостоянию. Китай вложил $47,5 млрд в развитие полупроводников, а США заключают сделки по редкоземельным ресурсам с другими странами, включая Саудовскую Аравию и Австралию.

Как отмечает профессор Чонг Джа Иан из Национального университета Сингапура, «в эпоху стратегической конкуренции между Вашингтоном и Пекином стабильность — последнее, на что стоит рассчитывать».

