27 октября 2025, понедельник, 17:57
Saab готов открыть сборочный завод Gripen в Украине

1
  • 27.10.2025, 16:52
Одним из вариантов финансирования сделки рассматривается использование замороженных российских активов.

Шведская оборонная компания Saab готова открыть в Украине завод по окончательной сборке и тестированию истребителей Gripen в рамках возможной сделки на покупку Киевом до 150 самолетов, сообщил генеральный директор компании Микаэль Йоханссон в интервью Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).

«Это непросто во время войны, но было бы здорово создать площадку хотя бы для финальной сборки и тестов, а возможно, и частичного производства в Украине», — отметил он. Saab также рассматривает увеличение производственных мощностей в Бразилии, Канаде и Европе.

На прошлой неделе украинский президент Владимир Зеленский и шведский премьер Ульф Кристерссон подписали договор о намерениях по закупке истребителей, однако финансирование сделки пока не согласовано. Йоханссон подчеркнул, что контракт на 100–150 самолетов почти удвоит потребности Saab в производственных мощностях.

Gripen, по мнению экспертов, лучше подходит Украине, чем американские F-16, поскольку он разработан для противодействия российским угрозам, может взлетать и садиться на обычные дороги и требует меньше технического обслуживания.

В настоящее время Saab продает свои новейшие Gripen: 60 — Швеции, 36 — Бразилии и 4 — Таиланду. Производственная мощность компании в Бразилии позволяет выпускать 20–30 самолетов в год, и украинская сделка потребует увеличения выпуска почти вдвое.

Одним из вариантов финансирования сделки рассматривается использование замороженных российских активов, однако на уровне ЕС по этому вопросу сохраняются разногласия, в частности с Бельгией.

Аналитики отмечают, что Saab имеет шансы на расширение производства выше исторического пика, который составлял около 18 самолетов в год, благодаря диверсифицированной цепочке поставок. Йоханссон подчеркнул, что успех сделки зависит от согласования политических и финансовых условий, включая распределение рисков между странами и возможное использование российских средств.

Эта сделка станет значительным усилением как для Украины, так и для шведского производителя.

