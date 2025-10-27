Принц Гарри и Меган поделились семейной прогулкой среди тыкв 27.10.2025, 17:12

1,152

Фото: Instagram

Королевская семья в осеннем настроении.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл опубликовала в Instagram трогательное видео, запечатлевшее семейный отдых с принцем Гарри и их детьми — Арчи и Лилибет. В ролике семья проводит осенний день на ферме, выбирая тыквы и гуляя по кукурузному лабиринту, пишет журна Elle (перевод — сайт Charter97.org).

На кадрах видно, как маленькая Лили сортирует светло-желтые тыквы, одетая в розовый костюм, а затем сидит в тележке, которую везет мама. Меган выбрала для прогулки темно-коричневую куртку, черные леггинсы и высокие сапоги. Арчи, в коричневой стеганой куртке, бегает по лабиринту и осматривает поля, пока родители наблюдают, держась за руки. Гарри был одет в оливковое худи, джинсы и белую бейсболку.

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Подписав видео «Счастливого воскресенья 🎃🧡», герцогиня также выложила в Stories ускоренное видео, где Гарри вырезает тыкву.

Ранее на этой неделе Меган рассказала немного о повседневной жизни семьи во время интервью в книжном магазине Godmothers Bookstore в Монтесито. Отвечая на вопрос о своем утре, она призналась:

«Первое, что я делаю, когда просыпаюсь, — включаю музыку в доме».

Говоря о дочери, Меган добавила:

«Наша Лили — невероятная девочка с сильным характером. Сейчас у нас есть традиция: я спрашиваю — «Какая у тебя была роза и какой шип?» А она отвечает: «Мой день был просто бомбезный!»

Поклонники отметили, что публикации герцогини редко бывают столь личными, и новый ролик стал редким взглядом на жизнь семьи Маркл и принца Гарри вдали от официальных мероприятий.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com