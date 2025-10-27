Принц Гарри и Меган поделились семейной прогулкой среди тыкв
- 27.10.2025, 17:12
- 1,152
Королевская семья в осеннем настроении.
Герцогиня Сассекская Меган Маркл опубликовала в Instagram трогательное видео, запечатлевшее семейный отдых с принцем Гарри и их детьми — Арчи и Лилибет. В ролике семья проводит осенний день на ферме, выбирая тыквы и гуляя по кукурузному лабиринту, пишет журна Elle (перевод — сайт Charter97.org).
На кадрах видно, как маленькая Лили сортирует светло-желтые тыквы, одетая в розовый костюм, а затем сидит в тележке, которую везет мама. Меган выбрала для прогулки темно-коричневую куртку, черные леггинсы и высокие сапоги. Арчи, в коричневой стеганой куртке, бегает по лабиринту и осматривает поля, пока родители наблюдают, держась за руки. Гарри был одет в оливковое худи, джинсы и белую бейсболку.
Подписав видео «Счастливого воскресенья 🎃🧡», герцогиня также выложила в Stories ускоренное видео, где Гарри вырезает тыкву.
Ранее на этой неделе Меган рассказала немного о повседневной жизни семьи во время интервью в книжном магазине Godmothers Bookstore в Монтесито. Отвечая на вопрос о своем утре, она призналась:
«Первое, что я делаю, когда просыпаюсь, — включаю музыку в доме».
Говоря о дочери, Меган добавила:
«Наша Лили — невероятная девочка с сильным характером. Сейчас у нас есть традиция: я спрашиваю — «Какая у тебя была роза и какой шип?» А она отвечает: «Мой день был просто бомбезный!»
Поклонники отметили, что публикации герцогини редко бывают столь личными, и новый ролик стал редким взглядом на жизнь семьи Маркл и принца Гарри вдали от официальных мероприятий.